Литовский актер рассказал, как его, возможно, хотели завербовать в КГБ

После того, как Литовский центр по изучению геноцида и сопротивления сделал "сенсационное" заявление, "разоблачив" скончавшегося в 2014 году знакового советского актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ, один из самых известных литовских актеров, Регимантас Адомайтис, дал интервью DELFI. В котором сообщил, что и его, возможно, вербовали.

"Меня вербовали, когда я учился, еще в консерватории (сейчас - Литовская академия музыки и театра). Консерватория - рядом со зданием (КГБ в Вильнюсе), и там во время торжественных праздников, шествий или мероприятий стояли трибуны. Чекисты там шныряли, и в первую очередь они, очевидно, смотрели за тем, чтобы не подложили какую-нибудь бомбочку. Чтобы найти эту бомбочку, им приходилось шнырять по всем углам", - рассказал Адомайтис.

Как уточнил артист, сотрудники спецслужбы, вероятно, обратили на него внимание по причине того, что он занимал должность секретаря комсомольской организации консерватории. И поскольку "был для властей лояльным человеком", те посчитали нужным привлечь его "к более серьезной работе".

"Они приходили, вели разговоры. Я подозревал, что хотят завербовать меня", - делится предположением Адомайтис. При этом отрицая использование каких-то "форм принуждения при вербовке".

При этом актер скептически относится к обнародованию в контексте имени Баниониса. "У меня вызывает отвращение все, что происходит. Кто все это делает? Почему именно Донатаса? Почему люди, которые действительно много сделали, достойны и всеми уважаемы? Почему на них нужно лить помои?", - возмущается Адомайтис. Считающий, что не стоит "копаться в могилах и перебирать косточки".

"Нужно ли выкапывать тех, кто уже мертв? Они легче всего виноваты, потому что не могут защитить себя", - заключил артист.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937. Советский, литовский актер театра и кино, Народный артист СССР (звание присвоено в 1985 году).

В кино дебютировал в 1963-м. Известен по фильмам "Никто не хотел умирать", "Кентавры", "Из жизни отдыхающих", "Американская трагедия", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Мираж", "Трудно быть богом" Фляйшмана. Одна из последних ролей - граф Дракула в российском мистическом сериале "Пятая стража".