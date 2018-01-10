Минздрав предложил запустить антикоррупционный "телефон доверия"

Министерство здравоохранения РФ предложило создать "телефон доверия" для борьбы с коррупцией. Разработанный ведомством проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ подготовлен в целях "реализации антикоррупционных мероприятий", проводимых Минздравом России, а также "формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению", говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что "телефон доверия" будет работать в режиме автоответчика. Все записанные обращения граждан будут храниться в течение года.