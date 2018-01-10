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10.01.2018 20:08
Рубрика: Происшествия

Киллер указал на заказчика

Арест молдавского бизнесмена признан правильным
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7466 (3)
Мосгорсуд признал законным заочный арест председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена Влада Плахотнюка, обвиняемого в России в покушении на убийство.

Басманный районный суд столицы по ходатайству следственных органов 30 ноября прошлого года заочно арестовал молдавского политика по обвинению в покушении на убийство. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Плахотнюку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Обвинение ему было предъявлено также заочно по части 2 статьи 105 и по части 1 статьи 30 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из корыстных, хулиганских побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). При этом следователи полагают, что убийство не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. По имеющимся данным, арест может быть связан с покушением на российского банкира Германа Горбунцова, которое произошло в 2012 году. Когда он заходил в подъезд дома в деловом районе Лондона Канари-уорф, в него несколько раз выстрелили.

Арестован подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы

Адвокаты Плахотнюка обжаловали такое постановление суда первой инстанции. Но им было отказано. Как сообщили в Мосгорсуде, решено "постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения".

Плахотнюк объявлен в международный розыск. Как стало известно корреспонденту "РГ", правоохранительные органы России готовят документы в Интерпол для задержания обвиняемого и экстрадиции его в Москву.

Киллер признался, что молдавский бизнесмен и политик Плахотнюк был заказчиком нескольких убийств

В разное время Горбунцов владел несколькими банками, в том числе двумя российскими и одним молдавским. За некоторое время до происшествия он был объявлен Молдавией в международный розыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения правил кредитования, которые допустила некогда принадлежащая ему кредитная организация. В ноябре 2017 года в покушении на Горбунцова неожиданно признался гражданин Молдавии Виталий Прока, который в настоящее время отбывает срок в румынской тюрьме за ряд заказных убийств. Прямо в тюрьме он дал интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV, в котором заявил, что заказчиком покушения на Горбунцова был именно Плахотнюк и что это не единственное заказанное им убийство. Прока тогда подчеркнул, что даже готов пройти тест на полиграфе, чтобы доказать правдивость своих слов.

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