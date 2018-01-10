На МКС японский астронавт неправильно измерил свой рост

Находящийся на Международной космической станции (МКС) японский астронавт Норисигэ Канаи написал в Twitter об ошибке, допущенной во время измерения своего роста.

Напомним, ранее он сообщил о девяти "лишних" сантиметрах.

"Российский командир Антон Шкаплеров указал мне на то, что это слишком много. Я решил перепроверить данные, и оказалось, что мой рост составляет 182 см - всего на 2 сантиметра больше, чем на Земле", - рассказал астронавт и извинился за "фейковую новость", которая стала большой темой для обсуждения.

Канаи также поблагодарил российского коллегу за ценные указания, которые привели к устранению ошибки, передает ТАСС.