На покрытие дефицита бюджета направлены средства Резервного фонда

Остатки средств Резервного фонда в размере 1 трлн 420 млн рублей были направлены на покрытие дефицита федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

Деньги, которые пошли на покрытие бюджетного дефицита, находились на валютных счетах в Банке России и составляли 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, в декабре 2017 года в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на валютных счетах в Центробанке за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года в размере 652 млн рублей.

В результате сейчас на счетах Резервного фонда, который формировался за счет нефтегазовых доходов, ничего не осталось и с 1 февраля 2018 года он прекратит свое существование.