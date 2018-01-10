Назарбаев заявил о важности русского языка в Казахстане

Знание русского языка в Казахстане остается важным. Об этом говорится в ежегодном послании президента республики Нурсултана Назарбаева народу страны.

"Будущее казахстанцев - за свободным владением казахским, русским и английским языками, - уверен глава государства. - Разработана и внедряется новая методика изучения казахского языка для русскоязычных школ".

Назарбаев также заявил о необходимости определить четкий график перехода казахского языка на латинский алфавит до 2025 года, передает ТАСС.

"Знание русского языка остается важным, - подчеркнул президент Казахстана. - С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с первого класса. С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском языке отдельных естественнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах".

Таким образом, все казахстанские выпускники будут владеть тремя языками на уровне, необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире, отметил Назарбаев.