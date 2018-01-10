Небензя: РФ ожидает участия ООН в конгрессе нацдиалога в Сочи

Россия ожидает участия представителей ООН в конгрессе национального сирийского диалога в Сочи. Об этом стало известно в ходе разговора постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензи с журналистами.

"Надеемся, что да", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, ожидает ли он представителей ООН на встречах конгресса в Сочи. По словам Небензи, "участвовать - в интересах ООН". "Сочи - не единичное событие, а событие, которое должно помочь проводимому ООН процессу", - пояснил он.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Форум призван запустить процесс работы над новой конституцией Сирии. В ходе мероприятия, как заявил ранее спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев, слово будет предоставлено всем: и правительству, и оппозиции - внутренней, внешней, вооруженной. При этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.