Песков рассказал о подготовке Конгресса нацдиалога

Встречи президентов России, Турции и Ирана перед Конгрессом нацдиалога Сирии пока в планах нет, заявили в Кремле.

"Идут достаточно интенсивные контакты на экспертном уровне", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Перед тем как собрать Конгресс, нужно завершить работу по выверке списков участников, что требует высокой степени синхронизации трех стран-гарантов, а именно - Москвы, Тегерана и Анкары", - уточнил представитель Кремля.

На вопрос, планируется ли саммит лидеров для преодоления разногласий в ходе подготовки Конгресса, Песков сказал: "Пока контактов на высшем уровне в графике не значится, но они возникают достаточно оперативно при необходимости".