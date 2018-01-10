Пять человек погибли в Калифорнии из-за дождей и оползней

Сильные дожди и оползни стали причиной гибели пяти человек на юге Калифорнии.
Как пишет ТАСС, тела людей были найдены в городе Монтесито, где находятся дома многих известных актеров и ведущих. В управлении пожарной охраны округа Санта-Барбара сообщили, что несколько человек пропали без вести.
Из-за оползней разрушены дома, упавшие деревья повредили линии электропередачи. Также закрыты многие дороги. В нескольких районах Южной Калифорнии местных жителей пришлось эвакуировать. Отметим, что ранее в этом регионе бушевали пожары, в результате которых сгорела значительная часть растительности, способная сдержать потоки воды и грязи.
At least 5 dead after flooding and mudslides force thousands to flee in California. The southern part of the state has been drenched with rain weeks after wildfires tore through the area. https://t.co/mVgUXZ03YX pic.twitter.com/j2PBbcRNHT— Good Morning America (@GMA) 9 января 2018 г.