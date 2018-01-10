Победят ли электронные СМИ бумажные

Каждый второй житель страны регулярно читает традиционные бумажные журналы или газеты. Но, по наблюдениям социологов ВЦИОМ, с каждым годом их становится все меньше. Например, еще в 2014 году печатной периодике отдавали предпочтение 77 процентов наших сограждан.

Однако ставить крест на бумажных изданиях пока рано. Более того, отказ от печатных изданий вовсе не означает роста аудитории интернет-изданий. В 2014 году электронными массмедиа пользовались 58 процентов опрошенных, сегодня 54 процента - как видите, разница невелика.

Не удивительно, что главными потребителями информации в электронном виде стали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (более 70 процентов). А вот старшее поколение более традиционно, лишь каждый четвертый старше 60 лет доверяет интернет-СМИ.

Тем не менее с каждым годом растет число тех, кто при возможности выбора, отдаст предпочтение электронной версии газеты или журнала. В цифрах это выглядит так: 47 процентов выберут электронные СМИ, а 46 процентов отдадут предпочтение бумажной версии.

Социологи выяснили, что россияне пока не готовы к полному отказу от бумажных периодических изданий - 79 процентов опрошенных выступают против. Но не исключают, что в скором времени ситуация может измениться. Сегодня фактически каждый пятый уже готов полностью перейти на онлайн-контент.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов напоминает, что потребление информационных сюжетов неуклонно и планомерно перемещается в каналы цифровых медиа. И если старшее поколение пока не готово отказаться от традиционных источников информации, то молодежь и жители мегаполисов все больше погружаются в цифровой контент.

"Наши соотечественники все чаще используют поисковики, интеграторы и мессенджеры для ориентации в информационном потоке", - заключил он.