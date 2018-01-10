У нас что, поесть негде?

А вкусно поесть? А очень вкусно поесть? А очень-очень вкусно покушать?

Во всем мире принято ориентироваться на ресторанные рейтинги. Самый авторитетный - Красный гид Мишлен. Он в области гастрономии, как Олимпийские игры в спорте, как "Грэмми" в музыке, как "Оскар" в кино. В России нет ни одного звездного ресторана Мишлен, ни одного кафе, ни одного повара. Вообще нет.

Как-то мы с женой взлетели к вершинам кулинарии в сердце Парижа, в безупречно роскошном отеле Георг V в версальских интерьерах ресторана Le Cinq. По-русски "Пятерочка", только с тремя мишленовскими звездами.

Говорят, при устройстве на работу туда заполняется анкета, в которой помимо прочего нужно ответить на вопрос: умеете ли вы читать мысли? Официанты здесь незаметны, но тут же оказываются рядом, когда необходимо. Не успеваешь дождаться первой тарелки из девяти блюд gourmet menu, а они уже несут комплименты от шефа, призванные взорвать вкусовые рецепторы в предвкушении гастрономического торжества. Я старался не упустить ни одной детали в изысканной симфонии поварских шедевров от дикого лосося из Адура с садовыми травами, цитрусовым желе, муссом из гороха до спрятавшихся кусочков тунца в вишенке, залитой соусом. О-ля-ля! Я на всю жизнь запомнил итоговый счет в 840 евро, хотя и говорят, что романтический ужин в Париже не должен сводиться к банальным цифрам и что высокая кухня не подвластна сухой арифметике. Кстати, в женском меню отсутствуют цены.

Покидая Le Cinq сытым и довольным, мне казалось, что я все знаю о высокой кухне и все понимаю в Красном гиде Мишлен, но вывод оказался преждевременным...

Пошли в бушон поесть машон

На следующий день, уже в Лионе, мы вновь проголодались и зашли в брассери перекусить. Это оказалось одно из тех уютных бистро, где десятилетиями не меняется ни интерьер, ни меню, ни обслуживание...

На следующий день мы вновь проголодались. На этот раз пошли в лионский бушон, как говорится, съесть машон. При входе так же, как и во вчерашней брассери, не было ни намека на мишленовские звезды, однако и то и другое заведение, как выяснилось позже, присутствуют в Красном гиде. Указывать на это или, например, общаться тайному инспектору со СМИ запрещено категорически. Тем не менее все об этом знают и возвращаются, и возвращаются сюда для спокойного гастрономического времяпрепровождения.

Можно сказать, это типичные народные ресторанчики, где нет белоснежных скатертей, безупречных официантов, как у Эрика Бриффара, но где всегда домашняя атмосфера, где все общаются друг с другом, как будто знакомы давным-давно, и куда приходят поболтать и вкусно поесть.

И все это из года в год, из года в год. И каждый новый год для ресторанов - это колоссальная работа по удержанию качества.

Еще я понял, что совершенно бесполезно исследовать анатомию мишленовских звезд. Это все равно, что интересоваться химическим составом красок на полотнах гениальных художников.

Точные критерии и требования, по которым присваиваются звезды, никому не известны, кроме инспекторов Мишлен. Однако некий Реми Паскаль, который 16 лет проработал таким инспектором, выпустил книгу "Инспектор садится за стол" и приоткрыл тайну, после чего был тут же уволен Попечительским советом...

Значительная часть оценки состоит из впечатлений о блюдах заведения и об общей атмосфере, начиная с визуального восприятия и заканчивая эмоциями посетителей. Кухня - основа основ. Повар - главный в этой истории. Некоторые рестораны, стремясь получить звезду Мишлена, нанимают звездных поваров, которые прежде уже заработали подобную награду. Однако вне зависимости от звездности, если повар расслабится, звезды погаснут.

Фото: depositphotos.com

Чебуречный король

Лощеный черный кабриолет Lamborghini Veneno стыдливо парковался возле гостеприимного входа с изящным кованым козырьком двухэтажного московского особняка XIX века. В лобовом стекле мелькнули фризы бело-золотых и темно-зеленых изразцов с теремков здания, нависшего над сквером, обнесенного антрацитовой ажурной оградой. Из салона неслась оркестровая сюита Георгия Свиридова "Время, вперед!". Пассажир Lamborghini Veneno встал в хвост длинной очереди, растянувшейся вдоль фасада со сдержанным декором, и погрузился в iPhone Princess Plus.

Из приоткрытой двери светлого непросторного зала протискивались еле уловимые гастрономические ароматы. Волнистые своды слонового потолка добавляли комфорта. В просторном проеме отчасти было видно, как на кухне в темпе сюиты мастерят повара в белоснежных колпаках. Свиридов тут как нельзя к месту!

- Некоторые считают, что фарша должно быть много, - пояснял своей спутнице в очереди импозантный мужчина. - А его должно быть ровно на десять грамм меньше теста. Идеальное соотношение 36 и 46 грамм. Остальное бульон. Чуть промахнулся - и все насмарку. И тесто должно быть тестом! Вот здесь - идеальное тесто! Тончайшее! Я уж не знаю, как они его мешают, как раскатывают, может, заговаривают, но оно волшебно пропитывается снаружи маслом, а изнутри бульоном и держится бодрячком. Обрати внимание, здесь нет стульев. Это чтоб не засиживались. А на ресепшен всегда задают один-единственный вопрос: "Сколько?" или How much? - если не по-русски. Да здесь и спрашивать больше не о чем.

- Это точно, - поддержал импозантного мужчину старик бомжеватого вида и, как мне показалось, с французским акцентом добавил: здесь все для удовлетворения как необходимости, так и прихоти с удовольствием.

Вся очередь с улыбкой взглянула на старика, включая пассажира из Lamborghini Veneno с iPhone Princess Plus в ладони.

Старик засмущался...

Спроси у белоснежных поваров на Сухаревке в Москве, как в их копеечном советском заведении более пятидесяти лет получаются такие умопомрачительные чебуреки, и они только плечами пожмут.

Хотя предполагаю, что в чебуречной "Дружба" уже вертятся тайные инспекторы Мишлена...

Жареные факты

Фото: wikipedia.org

За все время существования путеводителя Мишлен не было ни одного скандала, когда бы его экспертов уличили в пристрастности или продажности.

Самыми титулованными шеф-поварами являются французы Жоэль Робюшон с 25 звездами Мишлен и Ален Дюкасс с 21 звездой.

Самый дорогой ресторан с тремя звездами Kyoto Kitcho построен в стиле типичного японского чайного домика в Арасияме, живописном старинном районе Киото, неподалеку от бамбуковой рощи, у моста Тогецуке. Нынешний шеф-повар Кунио Токуока, обладающий массой наград, принял дела от своего деда. Он предлагает изысканную кухню с учетом местных традиций от 36 600 рублей (от!!!) с посетителя.

Суши-ресторан Sukiyabashi Jiro в Токио на 10 мест, удостоенный трех звезд Мишлен, расположен в подвале офиса у станции метро Ginza. Здесь работает 90-летний шеф-повар Дзиро Оно.

Как это было

118 лет назад основатели компании Michelin братья Андре и Эдуард издали путеводитель для автомобилистов. Ничего особенного: где можно заправиться, где поменять резину, где починить машину, где переночевать, где поесть. Брошюра с броской красной обложкой распространялась бесплатно, но популярности не имела. Однако братья продолжали пополнять справочник, и постепенно в нем начали появляться рестораны с ценами, самые дорогие из которых стали помечаться звездой. А с 1926 года звездой начали помечать не дорогие рестораны, а те, что кормили действительно вкусной едой. Постепенно звезд, которые на самом деле похожи на ромашки, стало три: "очень хороший ресторан", "ради этого места стоит отклониться от запланированного маршрута" и "здесь настолько отличная кухня, что ради ужина в этом ресторане стоит посетить страну и даже пересечь океан". Вряд ли Андре и Эдуард могли себе представить, что их милый значок "*" станет самым влиятельным и именитым ресторанным лейблом в мире и совершит переворот в общественном питании.

Рецепт

Жаркое из телятины от трехзвездного шеф-повара Поля Бокюза

Ингредиенты (на 4 порции):

телятина - 800 г

оливки - 200 г

луковица - 1 шт.

сливочное масло - 60 г

спелые помидоры - 2-3 шт.

соль, перец, специи - по вкусу

Способ приготовления

На подогретую сковороду положите сливочное масло. Мелко нарежьте лук, ссыпьте в сковороду. Мясо порежьте (не слишком мелко) и обжарьте с каждой стороны до золотистого цвета. Посолите, убавьте огонь, накройте сковороду крышкой. Помидоры очистите от кожуры и добавьте к мясу, посолите. Затем добавьте оливки. Тушите под крышкой до готовности, время от времени переворачивая мясо.