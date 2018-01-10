Посещение пациентов реанимации родными предложили закрепить в законе

В Госдуму внесен законопроект о возможности посещения пациентов, находящихся в реанимации, их родными и близкими.

Как отмечается в законопроекте, действующий федеральный закон "Об основах охраны здоровья" разрешает родственникам и знакомым посещать больных, находящихся на лечении в стационарах. Однако там нет прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.

Минздравом России в мае 2017 года выпущено информационно-методическое письмо "О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)". Однако это письмо не является обязательным для исполнения.

В итоге, по данным министерства, доступ родственников к пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях. Так, например, в Приморском крае он обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии. Принятие предлагаемого законопроекта позволит решить данную проблему.