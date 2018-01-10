Посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от вмешательства в выборы

Попытки Вашингтона оказать давление на Москву в связи с предстоящими в России президентскими выборами "неприемлемы". Об этом посольство РФ в США заявило на свой странице в Facebook.

"Хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", - говорится в заявлении посольства.

В нем указывается, что 15 кандидатов, решивших баллотироваться в президенты РФ, подали необходимые документы в ЦИК РФ. Из-за различных несоответствий было отказано в регистрации семи группам избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев.

При этом обвинения Вашингтона "в политической подоплеке отказов в регистрации" кандидатов в посольстве назвали абсолютно необоснованными и политизированными. "Причем странным образом они совпали с очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах", - отмечается в заявлении.

Дипмиссия выразила надежду, что власти США не станут чинить препятствий гражданам РФ, проживающим и пребывающим в Соединенных Штатах, в реализации их избирательного права. "Информация об организации российскими дипломатическими и консульскими представительствами избирательных участков будет представлена местной стороне в установленном порядке", - подчеркнули в посольстве.