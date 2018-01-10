Правительство утвердило правила господдержки для семей с детьми

Правительство утвердило правила предоставления субсидий по ипотечному кредиту для семей с детьми. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Речь идет о субсидировании процентной ставки и ее снижении за счет поддержки из федерального бюджета до уровня 6 процентов годовых в течение трех или пяти лет. Условием ее снижения является рождение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Сейчас ставка по ипотеке у крупных банков составляет чуть больше девяти процентов годовых. Ее снижение на три процента позволит гражданам, у которых в семье появился второй или третий ребенок, приобрести собственное жилье.

Такой кредит с пониженной процентной ставкой позволит стимулировать выдачу ипотечных кредитов. Их объем может быть 600 миллиардов рублей. Агентство ипотечного жилищного кредитования уполномочено возмещать кредитным организациям за счет субсидий из федерального бюджета недополученные доходы по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.