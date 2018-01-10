Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с лидером КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях". Такое заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции главы южнокорейского государства, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Летом 2017 года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с Ким Чен Ыном необходим. Он уточнил, что переговоры на высшем уровне состоятся при условии, если они послужит снятию напряженности и конфронтации на Корейском полуострове.

Лидеры двух Корей встречались дважды - в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере КНДР Ким Чен Ире - отце Ким Чен Ына. Переговоры в 2007 году на данный момент остаются последними.