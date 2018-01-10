Протесты в Тунисе: 49 полицейских ранены, 206 демонстрантов задержаны

В Тунисе в ходе продолжающихся протестов ранены 49 полицейских, задержаны 206 человек. Об этом сообщает 10 января официальный представитель МВД Туниса.

Ранее один человек погиб при участии в демонстрации.

Все арестованные задержаны по подозрению в ограблении магазинов, вандализме и нападении на государственные учреждения.

Протесты в Тунисе начались 8 января и распространились по всей стране. Люди вышли на улицы с экономическими требованиями - они недовольны повышением налогов, предусмотренным новым законом о бюджете 2018 года, а также ростом цен. Кроме того, демонстранты требуют сократить безработицу и начать развивать отдаленные регионы с низким уровнем жизни.

В парламенте Туниса 9 января прошло бурное обсуждение ситуации. Депутаты считают, что предпосылок для новой "арабской весны" в стране нет. При этом власти не намерены отменять повышение налогов, хотя оппозиция предлагает это сделать, а казну пополнять за счет продажи имущества бывшего президента Зина эль-Абидина Бен-Али, покинувшего Тунис в 2011 году в результате протестов и живущего ныне в Саудовской Аравии.