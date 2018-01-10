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10.01.2018 21:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За "завтраки" пришлось заплатить

Автовладелец засудил автосервис за долгий ремонт иномарки
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Неделя №7467 (4)
Орловский областной суд удовлетворил иск местного жителя о защите прав потребителя. Автовладелец потребовал взыскать компенсацию с автосервиса, который затянул с гарантийным ремонтом иномарки. За каждый день просрочки организации придется платить неустойку.
Время ремонта - деньги. И для автосервиса тоже. Фото: depositphotos.com Время ремонта - деньги. И для автосервиса тоже. Фото: depositphotos.com
Время ремонта - деньги. И для автосервиса тоже. Фото: depositphotos.com

В декабре 2015 года истец сделал себе новогодний подарок - приобрел в автосалоне новенький автомобиль Toyota Lexus. Ему выдали гарантию на три года или 100 тысяч километров пробега - в зависимости от того, что наступит ранее. Согласно договору машину можно было ставить на гарантийное обслуживание в любом автосервисе, являющемся официальным партнером автосалона.

Фото: Reuters
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Без серьезных поломок машина отработала чуть более полугода. В августе 2016 года она заглохла на АЗС сразу после заправки топливом. Поначалу автовладелец решил, что дизельное топливо было некачественным. Мужчина обратился в сервисный центр, и автомобиль взяли на ремонт. Из бака отобрали для анализа образцы топлива.

Их отправили на экспертизу в ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области". Исследование показало, что дизельное топливо соответствует требованиям ГОСТа. В сервисе провели полную диагностику автомобиля. Выяснилось, что сломался топливный насос и клапаны погнуло о поршни.

С автовладельцем согласовали список и сроки выполнения гарантийных ремонтных работ. Машину обещали вернуть через два дня. Однако затем начали "кормить завтраками". В конце декабря 2016 года терпение лопнуло. Мужчина отправился в автосалон.

Стороны расторгли договор купли-продажи автомобиля "в связи с наличием недостатка двигателя внутреннего сгорания, являющегося существенным, и отсутствием доказательств его возникновения по вине покупателя". После новогодних праздников автовладелец направил претензию в автосервис и потребовал неустойку за нарушение сроков проведения гарантийного ремонта.

Фото: Depositphotos.com
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Организация отказала, и дело перекочевало в суд. Пришлось назначать еще одну экспертизу, поскольку представители автосервиса вновь выдвинули версию о плохом топливе. Эксперт подтвердил, что двигатель вышел из строя из-за брака. Впрочем, спор шел не о причине поломки, а о сроках.

Суд пришел к выводу, что данный случай подпадает под действие закона о защите прав потребителя. С автосервиса в пользу истца взыскана неустойка в размере 150 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей, штраф в размере 75 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя и госпошлины. Всего проигравшей стороне придется выплатить свыше 273 тысяч рублей.

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