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10.01.2018 22:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Быстрее на дачу

Какие перемены ожидают пассажиров пригородных электричек в Московском регионе в этом году?
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Неделя №7467 (4)
Железнодорожники в этом году приготовили пассажирам много хороших новостей. Прежде всего запланировано окончание нескольких строительных проектов, благодаря которым сразу на нескольких направлениях электрички станут ходить гораздо чаще, а на Московское центральное кольцо можно будет пересесть за несколько минут. Что это за проекты и как лучше ими пользоваться? Чтобы нагляднее показать, "РГ" собрала их в одной схеме.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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О строительстве дополнительных главных путей столичные власти вместе с РЖД объявили еще несколько лет назад. Их появление позволит пустить чаще пригородные электрички и поможет в перспективе запуску Московских центральных диаметров с тактовым движением, как на МЦК. По всем направлениям железных дорог ходят не только пригородные электрички, но и поезда дальнего следования, и грузовые составы. И всем им надо умудриться не мешать друг другу на рельсах. Примером того, как дополнительные пути помогают в улучшении транспортного обслуживания в столичном регионе, может служить Ленинградское направление железной дороги. Там их появление позволило запустить скоростные "Ласточки" до Твери и начать перевозить с комфортом жителей самого отдаленного округа столицы - города Зеленограда, несмотря на плотное движение "Сапсанов".

В будущем году дополнительные главные пути появятся на Курском направлении, на котором третий и четвертый путь пойдут до Подольска (до него как раз протянется и второй Московский центральный диаметр). А также Горьковское направление с 4-м главным путем до Железнодорожного, Белорусское - до Одинцова и на ответвлении к Усово. А главное, дополнительные главные пути появятся на Ярославском направлении - самом загруженном во всем московском пригороде. Для сравнения, пассажиропоток здесь почти втрое превышает остальные ветки - более 300 тысяч человек в день. На остальных направлениях, по данным ЦППК, пассажиропоток составляет 100-150 тысяч пассажиров. Запуск дополнительных путей позволит добавить по несколько десятков пар электричек на каждом направлении и сократить интервалы между поездами.

Дополнительные главные пути позволят пригородным электричкам ходить чаще

Кардинально улучшат жизнь пассажиров пригородных электричек и новые пересадки на Московское центральное кольцо. Формально они есть и сейчас, но очень неудобные, их и пересадками-то можно назвать с трудом. Например, по идее пересесть можно с "Ленинградской" Рижского направления на Стрешнево МЦК. На самом деле, несмотря на то что станции расположены относительно рядом, прямых подходов друг к другу нет. После строительства перехода "Ленинградская" "переедет" на 200 метров в сторону области, а с нее перекинутся два моста, по которым до МЦК будет всего несколько десятков метров. Похожая история с "Окружной" Савеловского направления, на Павелецком ходу появится новая остановка "Варшавская" для пересадки на Нижние Котлы, на Ярославском на 300 метров переедет к "Ростокино" МЦК платформа Северянин. Пересадки на МЦК в 2018 году появятся на семи из десяти пригородных направлений. Это перераспределит пассажиропоток, отчасти разгрузит вокзалы, а также станции метро, прилегающие к железной дороге.

Инфографика РГ / Александр Смирнов / Светлана Батова

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