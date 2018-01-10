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10.01.2018 22:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проверка на сознательность

Жители Подмосковья переходят на раздельный сбор мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя №7467 (4)
В этом году все муниципалитеты Московской области должны перейти на раздельный сбор мусора. До конца года контейнерные площадки во дворах оборудуют мусоросборниками, приспособленными к процессу сортировки отходов, а жителей научат правильно ими пользоваться. И если с местным населением власти сейчас активно работают, разъясняя, как будет происходить сбор отходов по новым правилам, то для москвичей-дачников, которые зимой не живут в Подмосковье, нововведения могут оказаться сюрпризом. О чем нужно помнить, чтобы сюрприз не стал неприятным, узнал журналист "РГ".
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС Этот мусор пойдет в переработку - из него сделают новую тару для напитков или крепежи для шлагбаумов. Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Этот мусор пойдет в переработку - из него сделают новую тару для напитков или крепежи для шлагбаумов. Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Некуда нести

Мусорную революцию в Подмосковье устроили не от хорошей жизни. За четыре года область закрыла 24 переполненных полигона ТБО. Осталось 15 - но и их лимит через несколько лет сократится до 5-6 миллионов тонн мусора в год. А жители Московского региона, напомним, ежегодно производят более 10 миллионов тонн отходов. Куда девать "лишние" тонны? В области взялись за строительство четырех мусоросжигающих заводов, но и их совокупная мощность при существующих технологиях мусоросжигания не превысит 3 миллионов тонн. Остальное планируется утилизировать переработкой, но для этого отходы должны быть рассортированы. "Сортировка и последующая переработка способны на 30% сократить тот объем мусора, что в итоге пойдет под захоронение или сжигание", - уверен министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Жителям предложат сортировать мусор и отказаться от мусоропроводов

В прошлом году в области был начат эксперимент: на раздельный сбор мусора перевели жителей 13 муниципалитетов - Балашихи, Подольска, Шатуры, Озер, Долгопрудного, Красногорска, Солнечногорска, Химок, Домодедова, Ивантеевки, Мытищ, Дубны и Ногинского района. Каждый муниципалитет самостоятельно выбирал тот вид сортировки, к которому стали приучать граждан. Например, во дворах Мытищ и Дубны поставили по два разноцветных контейнера. В один из них предлагалось бросать перерабатываемое вторсырье - бумагу, пластик, стекло и металл, в другой - все остальное. В Озерах и Ивантеевке под каждую фракцию выделили свой отдельный контейнер. А в Шатуре решили дать жителям возможность выбора и одни дворы оборудовали контейнерами по-мытищински, а другие - по-озерски.

Поощрение рублем

Перед тем как переходить к раздельному сбору, в Подмосковье провели опрос жителей. Он показал, что 90% граждан считают систему раздельного сбора нужной и важной, однако сортировать свои отходы готовы только 40%. "Процесс идет тяжело. Мы жителям объявили: тем, кто готов сортировать, при очередном подорожании комуслуг не будем повышать плату на вывоз мусора. Но даже на таких условиях не все хотят заниматься сортировкой", - рассказывает глава городского округа Шатура Андрей Келлер.

Раздельный сбор способен на 30% сократить объем захораниваемого мусора

Новые правила кажутся людям слишком громоздкими: пластиковые бутылки, к примеру, требуется сминать, чтобы выпустить из них воздух. Несмятый пластик занимает слишком много места, а мусоровозы теперь опорожняют контейнеры через день: по понедельникам, средам и пятницам забирают вторсырье, а в остальные дни - весь прочий мусор. А еще гражданам не нравится, что контейнеры закрыты сверху и снабжены отверстиями по бокам. Из-за этого рассортированный мусор нельзя выбросить целым пакетом: отверстия слишком маленькие да и пакет, в котором лежит, скажем, коробка из-под торта - это разные виды мусора, которые нужно выбрасывать в разные отверстия. А если придать контейнеру привычный вид, граждане очень быстро забывают о сортировке и начинают, как прежде, бросать в широкое горло контейнера все подряд.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Иногда палки в колеса сортировщикам вставляют и мусоровывозящие организации. "Наши жители однажды засняли: приехал мусоровоз и покидал в одно нутро и сортированный мусор, и обычный. Пришлось провести с управляющей компанией серьезную беседу. С тех пор я на каждой встрече жителям говорю: увидели подобное - не молчите, жалуйтесь! Иначе все ваши старания пропадут зря", - говорит Келлер.

На заметку дачникам

По итогам мусорного эксперимента в Шатуре приняли такое решение: непрозрачные контейнеры с отверстиями из дворов уберут. Их заменят на сетчатые мусоросборники. Так, утверждает глава городского округа, раздельный сбор идет легче: не каждому жителю совесть позволит выбросить в прозрачный контейнер неправильный мусор. Горожане будут делить отходы на четыре фракции - отдельные контейнеры установят для стекла, пластика, картона и всего остального. А вот жителям сельской местности и дачникам оставят двухфракционный сбор - вторсырье и другие отходы. Власти решили не перегружать дачников излишними требованиями, резонно посчитав, что владельцы шести соток часть отходов все равно утилизируют самостоятельно - что-то идет в перегной, а что-то и в печь.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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А вот следить за тем, чтобы дачники не бросали свой мусор где попало, в области будут строже. С 1 января главы муниципалитетов получили ряд новых полномочий - в частности, теперь они будут контролировать вывоз мусора и штрафовать за отсутствие договоров с мусоровывозящими организациями. Раньше этим занимались инспекторы Госадмтехнадзора, которых на всю область - чуть больше 300 человек. В прошлом году случился казус - надзорное ведомство отчиталось о том, что 95% садовых некоммерческих товариществ к началу дачного сезона заключили договоры на вывоз мусора, а после детальной проверки выяснилось, что реальные договоры имеют лишь 7 тысяч из 17,7 тысячи подмосковных СНТ. У остальных оказалась фикция: на бумаге договор есть, а работа по вывозу мусора не ведется. И это отнюдь не добавляет порядка на обочинах дорог и в лесах, где обычно вырастают несанкционированные свалки. К слову, таких свалок вблизи СНТ в прошлом году насчитали 466 - и это тоже поспособствовало тому, чтобы отдать мусорные полномочия главам. Им будет сподручнее наводить порядок на подведомственной территории - на нехватку инспекторов теперь стихийные свалки не спишешь.

Кстати

Все работающие на территории региона мусоровозы подключат к системе ГЛОНАСС. Это тоже поможет не допустить появления новых несанкционированных свалок. А полигоны твердых бытовых отходов до конца года власти обещают оборудовать системой "свой-чужой", которая будет считывать номера подъезжающих к воротам грузовиков с мусором и не позволит проезжать внутрь машинам, не учтенным в региональной системе обращения с отходами.

Прямая речь

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

- В Токио, куда делегация Подмосковья ездила знакомиться с современными технологиями мусоропереработки, нам рассказали, что культуру раздельного сбора мусора в Японии прививали несколько десятилетий. Начиная буквально с игр в детском саду. Мы сейчас в самом начале этой работы - нелегкой и не всегда популярной у населения. Но если мы ее не начнем, наши дети и внуки будут вынуждены жить в самом замусоренном регионе.

За четыре года в Подмосковье закрыли 24 переполненных полигона твердых бытовых отходов. Осталось 15 — но и их лимит через несколько лет подойдет к концу. Фото: Александр Рюмин /ТАСС

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