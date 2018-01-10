Новогодние праздники в столице прошли без аварий и происшествий

В столице новогодние праздники прошли без аварий и происшествий. Об этом доложил сегодня на заседании президиума правительства Москвы заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что работой городских служб руководил в эти дни штаб по обеспечению жизнедеятельности столицы во главе с ним. Наготове у штаба было 10 тысяч единиц специализированной техники.

"Ни одного ЧП не произошло, - сказал Петр Бирюков. - А количество пожаров в эти дни даже было на 51% меньше, чем на Новый год и Рождество в столице в прошлом году, в жилом секторе - на 57%". На 32,4 процента, по его словам, снизилось и число пострадавших во время пожаров.

Хотя погода была теплой, следили городские службы и за тем, чтобы горожанам, проводившим праздники на улицах, площадях и в парках Москвы, было комфортно. В частности, когда образовалась большая очередь желающих попасть в Третьяковскую галерею, коммунальщики разбили три полевых кухни, обеспечив любителям искусства горячее питание и горячий чай.

"Говоря о масштабах гуляний, необходимо отметить, что отходов в эти дни было вывезено примерно на 20% больше, чем в обычные, штатные дни", - сказал заммэра. В частности, только с площадок массовых гуляний в центре Москвы с 30 декабря по 8 января вывезено 2,6 тыс. тонн ТКО, а всего по городу - 79,1 тыс. тонн.