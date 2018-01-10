Пассажиры "с гранатой" ограбили таксиста на юго-востоке Москвы

Двое неизвестных, угрожая похожим на гранату предметом, ограбили водителя такси в районе Печатники на юго-востоке Москвы.

Инцидент произошел вечером 9 января по адресу ул. Гурьянова, д. 1.

"Двое неизвестных, следовавших в качестве пассажиров в машине Kia Rio, под угрозой похожего на гранату предмета открыто похитили у водителя такси 8 тысяч руб. и скрылись", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.