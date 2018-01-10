Под Курском в ДТП погибли три пассажира микроавтобуса

Три пассажира микроавтобуса, ехавшего по трассе "Крым" погибли в ДТП под Курском, еще трое - ранены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о разбитой машине, лежащей в кювете, сообщили проезжавшие мимо автомобилисты ранним утром.

На место происшествия выехали спасатели, медики и сотрудники полиции. Обнаружили, что сам микроавтобус получил массу повреждений - для того, чтобы вытащить его из достаточно глубокого оврага, пришлось вызвать автокран.

Пока сказать о том, что стало причиной аварии, сложно. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на месте происшествия до сих пор работают правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии.