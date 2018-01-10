Под Тверью три человека погибли от алкогольного суррогата

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате отравления.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, днем 5 января 61-летний мужчина на территории гаражного кооператива "Химик" в городе Торжке продал спиртосодержащую жидкость в 1,5-литровой пластиковой бутылке своей 61-летней знакомой для употребления ее в пищу.

- Не позднее 6 января женщина вместе со своим 31-летним сыном и его сожительницей выпили жидкость, после чего были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Предварительной причиной их смерти, по данным врачей, стало острое отравление суррогатами алкоголя, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления Валерия Павлова.

Судебно-химическая экспертиза установила, что содержимое изъятой с места происшествия бутылки было изготовлено на основе метилового спирта (метанола).

Подозреваемый в совершении преступления задержан и дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).