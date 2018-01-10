Собянин: Новогодние мероприятия в столице оказались самыми массовыми за последние годы

Новогодние мероприятия в столице оказались самыми массовыми за последние годы. Такую оценку дал мэр Москвы Сергей Собянин на сегодняшнем заседании президиума правительства города.

- Новогодние праздничные мероприятия посетило рекордное число людей - более 10 миллионов человек, - сказал он.

Произошло это, по мнению градоначальника, во многом благодаря красочному оформлению города - площадей, улиц, парков, фестивалю "Путешествие в Рождество", который и сейчас продолжается в столице на более чем 80 площадках.

С удовлетворением мэр отметил бесперебойную работу в праздничные каникулы всех служб городского хозяйства, транспортного комплекса, десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность гуляющих.

Говоря о том, что пользовалось у людей наибольшей популярностью, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что только крупных мероприятий в городе прошло 312. 52 тысячи человек побывали на "Елке мэра" в Гостином дворе, 30 тысяч детей - на елке в Кремле. На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках Москвы встретили 3 миллиона москвичей и гостей столицы. Скучать им не давали 7 тысяч артистов, которые дали праздничную программу общей протяженностью 444 часа.

Всего с 31 декабря по 8 января около 500 учреждений культуры Москвы провели 4,5 тысяч мероприятий, а музеи и выставочные залы, которые в праздники работали бесплатно, посетили 1,2 миллиона человек, большинство из которых были семьями с детьми - в школах были каникулы. Главным новогодним вернисажем стала выставка "Необъятный Рязанов" в "Новом Манеже", посвященная 90-летию любимого многими режиссера.