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10.01.2018 13:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин удвоил количество бесплатных путевок в санатории для ветеранов

Текст: Любовь Проценко

Продолжительность жизни в Москве, как известно растет, в связи с этим увеличивается и количество пожилых людей в городе. Напомнив об этом сегодня на заседании президиума правительства Москвы, мэр Сергей Собянин отметил, что это требует от властей принятия дополнительных мер поддержки ветеранов. Вместе с тем, по его словам, от них звучат жалобы на нехватку санаторно-курортных путевок.

- Считаю необходимым принять решение об удвоении закупки путевок, - заявил глава города.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян отметил, что за последние годы возможности для санаторного отдыха ветеранов в столице уже существенно увеличились. Если в 2009 году Москва закупала для них 64 тысячи путевок, то в 2017-м - уже 122 тысячи.

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Выделение на эти цели в 2018 году дополнительных 3,5 миллиарда рублей позволит почти удвоить и это количество, подчеркнул он.

- Значит, по сравнению с 2009 годом, будем закупать в 4 раза больше, - заключил Собянин. И распорядился:

- Прошу провести конкурсы по закупке путевок, чтобы большинство желающих отдохнуть и полечиться в санаториях и на курортах смогли это сделать. Естественно, с учетом рекомендаций врача.

Право на бесплатные путевки в Москве имеют как федеральные льготники - ветераны войны, боевых действий и инвалиды, так и региональные льготники - труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры, лица, пострадавшие в результате террористических актов и почетные доноры. Путевки для них город закупает обычно для лечения системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, дыхания и других заболеваний. В частности, на 2018 год планируется закупить 91 тысячу путевок в санатории, расположенные на черноморском побережье Кавказа и в Крыму, 59 тысяч - в средней полосе России, 28 тысяч - в Подмосковье и 22 тысячи - на Кавказских минеральных водах.

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