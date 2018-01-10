В Подмосковье задержан организатор нападения на сотрудников фельдъегерской службы. Само преступление было совершено группой из шести человек в сентябре 2016 года на трассе Домодедово-Москва. Распылив газ в машине фельдъегерей, преступники похитили у них пистолеты, спецпочту и личные вещи.

Троих поймали через месяц. Теперь взяли четвертого, самого опасного, имя которого пока не называется.

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Евгении Кирюшиной: "Благодаря грамотно спланированным действиям следователей СК совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и ФСБ России удалось установить не только местонахождение организатора, но и его причастность к совершенному преступлению. Обвиняемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу".

Непонятно, как преступники остановили спецавтомобиль. Известно лишь, что нападение произошло, когда фельдъегеря ехали из аэропорта Домодедово в Москву. Оперативники довольно быстро установили, кто был организатором нападения. Его усиленно искали. 7 сентября 2017 года ему было заочно предъявлено обвинение.