Власти рассказали о росте пассажиропотока в Москве в праздники

На 13 процентов вырос пассажиропоток на общественном транспорте Москвы в новогодние праздники. Эту цифру глава транспортного комплекса Москвы привел на заседании президиума правительства Москвы.

Он сообщил, что в новогодние и рождественские праздники с 30 декабря по 8 января общественным транспортом столицы воспользовались 87,5 млн пассажиров, что по сравнению с новогодними праздниками 2016-2017 годов на 13% больше. Всего же, по его словам, за 10 праздничных дней метрополитен и МЦК перевезли 39,4 млн пассажиров, наземный транспорт - 29,4 млн, пригородный железнодорожный транспорт - 11,1 млн, такси и каршеринг - 7,6 млн пассажиров.

Такой существенный рост он объяснил появлением в городе таких новых точек притяжения для людей, как парк "Зарядье", уникальные катки в парке Горького и на ВДНХ, а так же улица Тверская, впервые ставшая пешеходной на целых три дня.

Желание увидеть Москву праздничную и самим принять участие в гуляниях у москвичей подогревало то, что второй год подряд общественный транспорт в столице работал в новогоднюю ночь без перерыва. Поэтому москвичи знали: прогулявшись, они в любой момент смогут без проблем вернуться домой.

