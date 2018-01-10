В Южно-Сахалинске введен режим ЧС из-за циклона

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Сахалинске из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Обстановка на дорогах города и области остается сложной.

- Отсутствует проезд на трассах до Елочек, Дальнего, 16 км, на Ласточку, Новую Деревню, по улице 1905 года. Заблокированны снегом проезды внутри населенных пунктов Березняки, Старорусское, Ключи, Хомутово и Луговое, - сообщил на заседании оперативного штаба директор МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска" Александр Поликарпов.

Он добавил, что также закрыта трасса до Синегорска. Снегоуборочная техника вынуждена работать в условиях ограниченной видимости.

Занятия в школах отменены как в первую, так и во вторую смену. Автолюбителям советуют не пользоваться личным транспортом.

Напомним, метель накрыла южную часть Сахалина 9 января. Из-за непогоды движение междугородного пассажирского транспорта приостановлено, не работает паромная переправа Ванино - Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт до 13:00 по местному времени для очистки взлетно-посадочной полосы.