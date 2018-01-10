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10.01.2018 00:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ехали на выстрел. Или пострелять?

В ответ на претензии егеря сотрудники ГИБДД повезли его в отделение
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск №7465 (2)
Приморская прокуратура заинтересовалась историей, которая бурно обсуждается в Сети после появления видео и сообщений. На первый взгляд, ситуация выглядит даже несколько курьезно: егерь охотхозяйства попытался задержать сотрудников ДПС, заподозрив их в браконьерстве, а те в ответ доставили его в отдел полиции и составили прокол об административном нарушении.

Сам егерь расположенного в Лазовском районе Приморья охотничьего клуба "Медведь" Евгений Набок рассказывает, что история произошла 4 января. Вечером он отправился проверить местность - сейчас идет сезон охоты на копытных, а на территории клуба есть кабаны, косули, изюбри, и, как следствие, туда частенько захаживают браконьеры. Пару-тройку часов было тихо, а потом он увидел машину, которая двигалась вдоль поля.

Каких нарушителей дорожного движения выявляли сотрудники ДПС в чистом поле, можно только догадываться

- Дороги там нет. Машина направлялась к перелеску, выбралась на середину поля и пошла прямо по центру. Я сел в свой автомобиль и, не включая фар, поехал им навстречу, чтобы перекрыть путь. Уже рядом с ними включил свет, а они зажгли мигалки. Оказалось, что это сотрудники ДПС,- рассказывает егерь.

Фото: УМВД России по Омской области
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На его вопрос, что они там делают, оппоненты ответили, что "выявляют нарушителей дорожного движения". Евгений удивился - мол, дороги-то нет. Сказали, что приехали на выстрел. Егерь выстрела не слышал, но даже если бы он и был, никаких проверок устраивать не стоило - идет охотничий сезон. Вместе с тем возник вполне логичный вопрос: разве на выстрел должна выезжать не опергруппа, а сотрудники ДПС? Егерь не исключает, что инспекторы вполне могли заехать на поле, чтобы нелегально пострелять живность. Такой способ охоты браконьеров хорошо известен - они мощной фарой "прочесывают" пространство, животные слепнут и замирают, после чего в них остается лишь выстрелить. Полицейские же потребовали документы, а потом уже в отделе составили протокол, где написали, что егерь ехал по дороге с расчехленным карабином.

- Теперь я буду должен заплатить штраф в размере одной тысячи рублей, и в случае повторного нарушения меня на год лишат оружия, - возмущается Набок.

Между тем проверку этой информации проводит и полиция. По ее данным, сотрудники ДПС выехали на участок автодороги после сообщения, что на нем был замечен автомобиль, ехавший с превышением скорости и создававший аварийные ситуации. На месте наряд услышал выстрел и обнаружил джип "Ниссан Сафари", водитель которого предъявил удостоверение егеря охотобщества. При осмотре автомобиля на его заднем сиденье полицейские нашли заряженное расчехленное охотничье ружье. Мужчину доставили в отдел МВД России "Партизанский" и составили протокол по части 2 статьи 20.12 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему).

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