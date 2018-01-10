В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка

В зоопарке в селе Борисовка Уссурийского городского округа леопард ранил двухлетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, сообщение о том, что за медицинской помощью обратилась женщина с двухлетним сыном, у которого были рваные раны и укусы, поступило в дежурную часть из городской больницы.

Полицейские установили, что семья из города Арсеньева с двумя детьми приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший остался без присмотра у клетки с леопардом. Он подошел поближе, и зверь схватил его лапами за голову.

"В отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД.

Между тем представитель зоопарка Александра Попова сообщила РИА Новости, что к моменту инцидента в зоопарке уже были многочисленные таблички с предупреждениями и правилами присмотра за детьми, предупреждения написаны на баннере при входе и на билетах. Теперь в зоопарке установят дополнительные таблички, а также усилят ограждение по периметру клетки с хищником, чтобы даже самые маленькие дети не смогли подойти близко.

По ее словам, сотрудники зоопарка сопроводили ребенка в больницу. Кроме того, руководство предложило родителям финансовую помощь, но они пока отказались.

Ранее подобных случаев в зверинце не было.