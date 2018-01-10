В Башкирии при столкновении автомобилей погибла пассажирка

Сегодня утром авария со смертельным исходом произошла в Аургазинском районе Башкирии, где на трассе на полном ходу столкнулись две иномарки.

- На 64 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись Kiа Rio под управлением 41-летнего жителя Салавата и Opel Astra, за рулем которого находился 24-летний житель Гафурийского района. В результате аварии пассажирка Kia, 39-летняя уфимка, скончалась до приезда скорой помощи, - рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительной информации, автомобиль Kiа Rio вынесло на встречную полосу. Точные причины аварии сейчас устанавливают сотрудники ДПС.