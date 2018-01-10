В Оренбуржье двухлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома

В Оренбуржье двухлетняя девочка насмерть замерзла во дворе своего дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщил в среду Следственный комитет РФ по региону, трагедия произошла в Сорочинске 5 января.

- Около восьми часов вечера во дворе жилого частного дома было обнаружено тело ребенка со следами обморожения. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения. По данным следствия, женщина оставила двоих малолетних детей двух и пяти лет дома без присмотра и вернулась от соседей только через полтора часа, обнаружив свою дочь во дворе без верхней одежды.

В ходе расследования предстоит также дать юридическую оценку работе органов системы профилактики.