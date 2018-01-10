В Пермском крае полицейские задержали грабителя в маске

Пермская полиция задержала в Чайковском ранее судимого неработающего 24-летнего мужчину. Его подозревают в совершении разбойного нападения на торговую точку.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела МВД от сотрудницы торговой точки. Она сообщила, что в вечернее время в магазин зашел мужчина в черной маске с прорезями для глаз и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Испугавшись, женщина отдала нападавшему из кассы всю выручку. С похищенным злоумышленник скрылся.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшую и возможных свидетелей, а также проверили лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. В результате была установлена личность предполагаемого преступника и его круг общения.

Мужчину задержали возле дома одного из его приятелей. Злоумышленник планировал покинуть город, при себе у него имелся билет на поезд. Стражи порядка также обнаружили и изъяли пакет, в котором находились маска, трико и пневматический пистолет.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.