"Ангарскому маньяку" огласили обвинение

В Иркутском областной суде началось оглашение обвинительного заключения по делу самого кровавого маньяка за всю историю страны Михаила Попкова. Бывший милиционер из Ангарска, уже отбывающий наказание в связи с жестоким убийством 20 женщин, подозревается еще в 60 новых преступных эпизодах.

Согласно информации суда, представленное прокуратурой области обвинительное заключение составляет 12 томов. В связи с этим оглашение его материалов может занять ни один день.

Следствием установлено, что в 1992-2010 годах бывший милиционер Попков совершил 59 убийств и одно покушение на убийство женщины на территории Иркутской области. Попков встречал жертв в вечернее и ночное время на улицах населенных пунктов, предлагал подвезти или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где и расправлялся с ними. При этом часть преступлений, как установило следствие, он совершал во время дежурства и на служебном автомобиле.

Напомним, в январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению. Он был признан виновным в убийстве и покушении на 24 человек. Уже после оглашения приговора Попков, которого окрестили "ангарским маньяком", признался в новых убийствах. По его показаниям было найдено несколько массовых захоронений с погибшими женщинами и орудиями преступления. В ходе расследования второго дела "ангарского маньяка" было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет находились в розыске как пропавшие без вести.