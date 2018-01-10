В Иркутске два пассажира пострадали при столкновении автобусов

Два человека пострадали в ДТП с участием автобусов, занимающихся регулярными пассажирскими перевозками в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла сегодня вечером на пересечении улиц Челнокова и Маяковского. В результате на одном из самых оживленных участков города образовалась большая пробка.

- Проезжую часть не поделили автобусы ПАЗ, следовавший по маршруту №37, и МАЗ, выполнявший рейс по маршруту №6, - рассказали в областном управлении МВД.

Очевидцы в социальных сетях указывают, что водитель одного из транспортных средств в нарушение правил дорожного движения просто не стал пропускать другого участника аварии.

Согласно сведениям полиции, в результате столкновения повреждения различной степени тяжести получили два пассажира автобуса. Они доставлены для оказания медицинской помощи в травмпункт.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Они выясняют обстоятельства произошедшего.