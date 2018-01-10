В Красноярске главврач перинатального центра арестован за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного врача МГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства". Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Расследование началось после проверки лечебного учреждения сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. Обыски в краевом перинатальном центре прошли в декабре прошлого года.

- Было установлено, что он организовал преступную схему, согласно которой незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку товаров медицинского назначения для нужд больницы. Сумма "вознаграждения" главврача перинатального центра достигала 10 процентов от общей цены каждого контракта, - рассказали в пресс-службе ФСБ по региону.

По данным ведомства, уже установлены несколько эпизодов получения взяток. Их общая сумма составляет "несколько миллионов рублей". Как пояснили в ФСБ, расследование дела продолжается, и размер претензий может серьезно возрасти. Самым крупным известным на сегодня "откатом" стали 500 тысяч рублей, переданные подозреваемому одним из красноярских предпринимателей.

Согласно выводам следствия главврач действовал не один. Главная медсестра медучреждения подозревается в посредничестве при передаче взяток. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.

Суд арестовал главврача перинатального центра на два месяца.

Между тем, пока подозреваемый продолжает оставаться на своей должности. "Кадровое решение будет приниматься после получения всей соответствующей информации от силовых структур", - заявила "РГ" пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленикова.