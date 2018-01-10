В 70 населенных пунктах Дагестана из-за ветра отключили свет

Примерно 16,3 тысячи человек в Дагестане остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Всего энергетики были вынуждены отключить его подачу почти в 70 населенных пунктах.

Как пояснили в ситуационно-аналитического центре Минэнерго РФ, снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду привели к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях 6-10 киловольт. Отключения начались вчера вечером и продолжились сегодня после рассвета.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 19 бригад - это 66 человек и 26 единиц специальной техники. При этом синоптики обещают, что в ближайшие дни погода успокоится - скорость ветра сейчас около 10 метров в секунду, за ближайшие сутки этот показатель должен опуститься до трех-четырех метров в секунду. Однако снегопады продолжатся вплоть до выходных.