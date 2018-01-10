Россиянин сменил фамилию, чтобы не попасться в Польше за контрабанду

45-летнего калининградца, объявленного в Польше в розыск за контрабанду сигарет, задержали польские пограничники на выезде из страны. При этом чтобы не попасться мужчина сменил фамилию.

Подробности сообщил Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Варминьско-Мазурское отделение пограничной службы Республики Польша. Водитель грузового автомобиля марки IVECO, гражданин России, въехал на пункт пропуска Безледы, направляясь из Польши в Калининградскую область.

При проверке представленных россиянином проездных документов польские пограничники установили, что мужчина изменил личные данные. Таким образом он надеялся избежать уголовной ответственности и пересечь границу, поскольку знал, что его разыскивает районный суд города Сувалки из-за контрабанды сигарет.

Однако перехитрить пограничников не удалось. Обладатель новой фамилии попал в СИЗО, где проведет ближайшие 180 дней.