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10.01.2018 14:36
Рубрика: Происшествия
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Россиянин сменил фамилию, чтобы не попасться в Польше за контрабанду

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

45-летнего калининградца, объявленного в Польше в розыск за контрабанду сигарет, задержали польские пограничники на выезде из страны. При этом чтобы не попасться мужчина сменил фамилию.

Фото: Виктор Погонцев/ РГ
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Подробности сообщил Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Варминьско-Мазурское отделение пограничной службы Республики Польша. Водитель грузового автомобиля марки IVECO, гражданин России, въехал на пункт пропуска Безледы, направляясь из Польши в Калининградскую область.

При проверке представленных россиянином проездных документов польские пограничники установили, что мужчина изменил личные данные. Таким образом он надеялся избежать уголовной ответственности и пересечь границу, поскольку знал, что его разыскивает районный суд города Сувалки из-за контрабанды сигарет.

Однако перехитрить пограничников не удалось. Обладатель новой фамилии попал в СИЗО, где проведет ближайшие 180 дней.

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