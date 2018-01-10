В Архангельске нашли тело таксиста с 34 ножевыми ранениями

На обочине Талажского шоссе на окраине Архангельска утром в среду было обнаружено тело таксиста с 34 ножевыми ранениями. 21 декабря на том же месте в то же время был обнаружен труп еще одного водителя такси с аналогичными ранами. Возбуждены уголовные дела. Сейчас следствие решает, объединять ли их в одно производство.

- Многие обстоятельства этих смертей совпадают, но мы пока не можем объединить эти дела в одно - не хватает доказательной базы, - рассказала "РГ" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО Дарья Коскова. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возможно, позже мы примем решение о серийном характере этих убийств.

На данный момент известно, что оба водителя работали в одной фирме такси. Предположительно, около пяти утра они остановились на дороге, чтобы подвезти случайного клиента. На этом участке шоссе нет камер видеонаблюдения, поэтому следователи и полиция обращаются к водителям, которые проезжали в указанном районе с 04.30 до 05.00, с просьбой предоставить записи видеорегистраторов. Возможных очевидцев преступления просят позвонить по телефону 02.

Отметим, что 22 декабря 2017 года в Архангельске было совершено нападение на таксиста в округе Варавино-Фактория. Тогда преступник накинул веревку на шею водителю и стал его душить. Таксист начал отбиваться, чем спас себе жизнь. Злоумышленник скрылся, но позже был задержан. Им оказался рецидивист, который несколько дней назад освободился из колонии, где сидел за убийство.