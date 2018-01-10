Жителя Карелии осудили за стрельбу по детям

Жителя Сортавальского района Карелии осудили за стрельбу из газового пистолета по детям. Об этом в среду сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Все случилось в сентябре 2017 года. 21-летний житель поселка Кааламо решил пострелять из окна автомобиля, которым управлял его товарищ (и владелец оружия). Он выстрелил в группу подростков из газобаллонного пистолета "ПМ". Одна из пуль попала в ногу мальчику. На обратном пути молодой человек, увидев тех же ребят, снова нацелил на них пистолет. Подростки испугались и спрятались в придорожной канаве.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Обвиняемый признал вину и активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил хулигана к 280 часам обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.