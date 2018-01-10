Житель Заполярья въехал в магазин на угнанном бронетранспортере

В городе Апатиты Мурманской области местный житель угнал гусеничный бронетранспортер и въехал в стеклянную витрину магазина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, легкобронированный вездеход был угнан со стоянки автошколы ДОСААФ. Пьяный мужчина 1988 года рождения залез в машину через люк, завел двигатель и отправился в магазин прямо через лес.

Однако на подъезде он не справился с управлением, снес багажник попавшейся на дороге иномарки и буквально въехал в супермаркет, протаранив панорамную витрину. Инцидент мужчину не смутил - как ни в чем ни бывало он вылез из бронетранспортера и пошел к прилавкам.

Никакого сопротивления при задержании он не оказывал. Вскоре выяснилось, что это уже второй его "подвиг" с начала года - только 4 января на него завели уголовное дело об угоне КамАЗа с автобазы Кольского научного центра.