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На Кубани задержали ограбившего на 1 млн рублей ломбард мужчину 10.01.2018
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10.01.2018 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержали ограбившего на 1 млн рублей ломбард мужчину

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В кубанском районном городе Усть-Лабинске, в полусотне километрах от столицы края, полиция задержала 29-летнего местного жителя, который ограбил ломбард и унес с собой ювелирные изделия и денежные средства на сумму более 1 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани, к сотрудникам ППС районной полиции обратился гражданин, сообщивший, что увидел, как в ломбард вошел подозрительный мужчина в маске и перчатках, а затем оттуда послышались женские крики.

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На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, которым молодая сотрудница ломбарда рассказала, что стала жертвой разбойного нападения. С ее слов, ворвавшийся в помещение мужчина в маске, "угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему ювелирные изделия и денежные средства". Женщина отдала бандиту ключи от сейфа, тот его открыл, сложил золото и деньги в пакет и скрылся.

Сообщается, что уже через несколько минут правоохранители задержали мужчину с пакетом денег и ценностей в руках.

Уже в отделение полиции при проведении личного досмотра у подозреваемого были обнаружены и изъяты предмет, "схожий с пистолетом", и маска. В настоящее время оружие направлено на исследование.

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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