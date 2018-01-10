Новости

Ивановский зоопарк попросил накормить его елками 20:04
АвтоВАЗ пообещал сюрпризы посетителям Московского автосалона 20:00
На Кубани задержали ограбившего на 1 млн рублей ломбард мужчину 20:00
В Одесской области ограбили и разгромили православный храм 19:06
Арестован обвиняемый в поджоге тюменской многоэтажки 18:59
Минкомсвязь: За неразмещение информации в ГИС ЖКХ будут штрафовать 18:56
В Черновцах в здании Госфискальной службы Украины произошел взрыв 18:55
Над Москвой пролетит МКС на фоне Луны 18:52
Елки в Москве уберут на следующей неделе 18:50
Трамп: Межкорейский диалог может перерасти в переговоры между США и КНДР 18:45
Москвич прострелил ноги зятю 18:23
На западе Москвы произошло массовое ДТП 18:15
РФ будет отстаивать жизнеспособность СВПД по иранской программе 18:15
Под Тверью три человека погибли от алкогольного суррогата 18:14
70 поселкам Дагестана вернули электричество 18:05
ЦИК отказал так называемому президенту СССР в допуске на выборы 18:02
Установлен предельный процент содержания трансжиров в продуктах 17:49
Российские палеонтологи открыли неизвестного науке динозавра 17:48
Транспорт Москвы по большим праздникам будет работать круглосуточно 17:42
Главы МИД РФ и Ирана проводят переговоры в Москве 17:40
Саакашвили на допросе рассказал СБУ о своем "сильном желании" 17:22
В Ростове-на-Дону начали торговать воздухом 17:22
Актера Джеймса Франко обвинили в педофилии 17:15
Пробки в Москву вернутся после 15 января 17:15
БелАЗ будет продавать свою продукцию за криптовалюту 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
10.01.2018 12:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Покупают на сдачу

Что будет с ценами на дома и квартиры на полуострове?
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7465 (2)
По наблюдению риелторов, в 2017 году спрос на крымскую недвижимость снизился. Большинство сделок приходилось на малогабаритные квартиры стоимостью около трех миллионов рублей. При этом эксперты считают, что сохранить эту тенденцию в наступившем году не удастся.

Сейчас Крым продолжает удерживать позиции в топ-5 регионов с дорогим жильем. По данным портала "Мир квартир", самые дорогие однушки продаются в Москве, средняя цена предложения - 11 миллионов рублей. За столицей следует Санкт-Петербург - 7,9 миллиона рублей, затем Севастополь - 4,5 миллиона рублей, Московская область и Крым - четыре миллиона рублей. В Крыму и Севастополе пользуются спросом квартиры площадью порядка 40 квадратов.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
В Крыму предприятия не захотели отдавать общежития муниципалитетам

- В основном востребованы небольшие однокомнатные квартиры. Стоимость большинства сделок - около трех миллионов рублей, максимальная сумма - до пяти миллионов, - говорит начальник отдела оценки севастопольского агентства недвижимости Сергей Анблагов.

Подтверждает тенденцию и директор ялтинского агентства недвижимости Андрей Морозов.

- 80 процентов запросов - это небольшие квартиры стоимостью около трех миллионов рублей. В основном их приобретают для летного отдыха. Однушки площадью от 45 до 80 квадратов продаются хуже, и их владельцы вынуждены снижать цены, - говорит Морозов.

В целом же риелторы отмечают снижение цен в некоторых сегментах на первичном и вторичном рынке из-за падения спроса.

- На первичном рынке наблюдалось снижение цены на два процента в месяц, вторичный рынок демонстрировал стабильную цену в экономсегменте, а в среднем также наблюдалось снижение стоимости квартир. Дешевеют и частные дома, которые были давно построены, - отмечает Андрей Морозов.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Крыму скорректируют программу капремонта многоквартирных домов

А вот в прогнозах, что будет с ценами на недвижимость в 2018 году, мнения экспертов разошлись. В Севастополе прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках, потому что наметился их дефицит. Дело в том, что с 2014 года в городе был введен мораторий на выделение земли для застройки. Сейчас застраивают земли по разрешениям, выданным еще в украинский период.

В Крыму же ситуация на рынке недвижимости стабильна. А бум строительства и, соответственно, продаж ожидается к 2019 году. По мнению экспертов, объем строительства жилья на полуострове вырастет после ввода моста через Керченский пролив. Этому поспособствует налаживание доставки стройматериалов с материка, приход новых застройщиков, доступность ипотечных кредитов и рост спроса на крымскую недвижимость.

Стабильно дорогой остается аренда квартир в Крыму и Севастополе. По данным портала "Мир квартир", самое дорогое съемное жилье в Москве (29 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурге и Сочи. Симферополь оказался на четвертом месте, здесь средняя цена предложения - 18 тысяч рублей, стоимость аренды за год выросла на 5,2 процента. Далее в ценовом рейтинге следуют Московская область и Севастополь (16,5 тысячи рублей).

Особенность сдачи жилья на ЮБК - сезонность, поэтому нередко арендодатели готовы предоставлять жильцам кров только с 30 октября по 30 апреля, а на лето выселяют их, чтобы сдавать квартиры туристам посуточно. Арендная ставка в этой части Крыма летом традиционно выше, чем в Симферополе. За однушку на вторичном рынке ее хозяева просят от 20 до 30 тысяч рублей в месяц, в новостройке еще дороже, от 35 тысяч рублей.

Стабильно высокий спрос на съемное жилье и в Севастополе. Аренда однушки - 15-20 тысяч рублей в месяц.

Уволенным морякам-черноморцам не отдали построенные для них квартиры

- 50 процентов арендаторов - это военные и госслужащие с материка. Остальные - местные молодые семьи и студенты, которые ищут однокомнатную квартиру за 15 - 16 тысяч рублей в месяц, но таких совсем мало, - рассказывает специалист севастопольского агентства недвижимости Марина Звинник-Юрченко.

При этом эксперты подчеркивают, что предпосылок для снижения цен на аренду нет.

В целом же на полуострове наблюдается дефицит качественных и недорогих съемных квартир. И только в Севастополе предложение жилья на первичном рынке за последние несколько лет увеличилось, люди активно покупают квартиры в новостройках и сдают их в аренду.

Кстати

В Крыму по сравнению с прошлым годом ввод жилья увеличился почти в два раза, до 549,5 тысячи квадратных метров. В 2016 году этот показатель составил 284,9 тысячи квадратов. Но, чтобы решить проблему переселения людей из аварийных домов и приблизиться к среднероссийскому показателю обеспеченности жильем, республике необходимо ежегодно строить более миллиона квадратных метров.

Главное сегодня

ЦИК отказал шести кандидатам в допуске на выборы президента
Хакеры: Отстранение России от Олимпиады было политическим заказом
Названо место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов
Протестующие перекрыли границу Украины и Польши
Телезрителям покажут фильм про "Валаам" с участием Путина