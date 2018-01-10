Чиновники закрыли глаза на воровство стройматериалов на дамбе несостоявшейся атомной электростанции в Щелкино. При том что республика остро в них нуждается и покупает втридорога на материке.

В 2016 году "РГ" писала о том, как вблизи Щелкино растаскивают дамбу пруда-охладителя бывшей крымской атомной станции. В 2015 году подточенные временем сооружения легально начало разбирать на стройматериалы подведомственное минстрою Крыма ГУП "Центр комплексного снабжения строительных объектов". Летом 2016 года выяснилось, что разбирать начали и дамбу. Гранит буквально вручную вынимали и сортировали на фракции, увозя потом самосвалами. Однако местные жители рассказали "РГ", что делали это без всяких разрешительных документов.

Фактически ценные стройматериалы уходили не на строительство трассы "Таврида", нового терминала аэропорта, больниц или школ, а в неизвестном направлении.

- Последние месяца три-четыре на дамбе затишье, - рассказал "РГ" местный активист Игорь Артемов. - До этого растаскивали активно тем же способом.

Неужели полтора года было недостаточно, чтобы определиться с судьбой этого инженерного сооружения? Тем более что Крым остро нуждается в стройматериалах.

Оказывается, нет: в министерстве экологии и природных ресурсов "РГ" сообщили, что в декабре 2016 года провели обследование дамбы и обнаружили, что в ее теле есть изъятия песка, щебня и других стройматериалов. Повторную проверку уже в мае прошлого года проводила Служба по экологическому и техническому надзору и снова убедилась, что дамбу разбирают.

Но поскольку никого за руку на месте не поймали, то ограничились констатацией факта.

Между тем в Центре комплексного снабжения строительных объектов, по поручению правительства республики занимающимся разбором строений бывшей атомной станции, пояснили, что они не являются балансодержателем дамбы, поскольку Акташский пруд-охладитель предприятию "надлежащим образом передан не был", и посоветовали обратиться в министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Оттуда "РГ" перенаправили в министерство строительства и архитектуры РК, которому подчиняется вышеупомянутый ГУП. Круг замкнулся.

В минстрое Крыма вообще не смогли объяснить ничего внятного о судьбе дамбы. Накануне Нового года глава Крыма Сергей Аксенов уволил по статье первого заместителя министра Владимира Локтинова и пообещал подумать о судьбе самого министра Сергея Кононова.

Одновременно в Совмине РК поручили расформировать все 16 государственных унитарных предприятий, подчиненных минстрою республики. Руководство некоторых из них подозревают в хищении бюджетных средств на сотни миллионов рублей.

А что же дамба несостоявшейся атомной станции? Ее участь, похоже, неизвестна. Позиция относительно судьбы этого гидротехнического сооружения есть только в минэкологии региона. Там считают, что ее нужно сохранить в нынешнем виде, поскольку она защищает близлежащие населенные пункты от паводковых вод.

- Озеро Акташ и прилегающие к нему низменные территории периодически затапливаются при интенсивных атмосферных осадках. Подтапливались также лесные угодья и жилые постройки Щелкино, - пояснил "РГ" свою позицию заместитель министра Алексей Яценко. - Акташское водохранилище, ограниченное дамбой, утратив роль пруда-охладителя, стало буферным бассейном, перехватывающим значительную часть паводковых и ливневых вод, что способствует сокращению площади затопления.

Если это так, надо хотя бы обеспечить сохранность дамбы и защитить ее от расхищения. В противном случае она повторит судьбу другого искусственного инженерного сооружения вокруг хранилища отходов Камыш-Бурунского металлургического комбината, которое точно так же растащили на стройматериалы на виду у всех контролирующих органов. Виновные отделались копеечными штрафами, украв при этом песка на сотни миллионов рублей и создав потенциальную угрозу экологии региона.

С другой стороны, каждая тонна привезенного в Крым с материка щебня, добравшись до местных строек, дорожает в четыре раза. Государство финансирует разницу в цене, ведь в Крыму не хватает собственных стройматериалов. При этом количество карьеров на полуострове за три с половиной года сократилось с 82 до 57. Генподрядчик строительства трассы "Таврида" обращался в минэкологии РК с просьбой увеличить добычу собственных природных ископаемых, но получил отказ.

А в теле дамбы находятся тысячи тонн стройматериалов, которых хватило бы на укладку верхнего слоя всей трассы, а возможно, и на другие федеральные стройки. Может быть, стоило все же провести комплексную экспертизу дамбы несостоявшейся атомной станции, чтобы поставить точку в ее судьбе, и решить, нужна ли она в нынешнем виде, или есть другие способы защиты Щелкино от подтоплений?

Но чиновники в Крыму предпочитают как мантру повторять аксиому о том, что полуострову не хватает собственных стройматериалов, в то время как на виду у всех разворовывают то, что должно служить интересам региона.

Справка "РГ"



Дамба пруда-охладителя Крымской атомной электростанции была построена на озере Акташ и должна была стать частью станции. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, ее протяженность составляет около 25 километров. Дамбу строили путем намыва песка при проведении дноуглубительных работ в акватории озера, укрепляя ее высокопрочным гранитом, привезенным из запорожского карьера. Высота сооружения колеблется от пяти до 18 метров при ширине около 20 метров. На дамбе корреспондент "РГ" обнаружил горы гранита.