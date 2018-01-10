В Сочи группа рабочих напала на пограничников

В Сочи во время проверки документов трое мужчин напали на пограничников. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, инцидент произошел еще 4 января, но информация о нем появилась только сегодня.

- Пограничники проводили проверку в районе поселка Верхневеселое, который находится в пограничной зоне. Они заметили троих мужчин, которые работали на неогороженной территории. Старший наряда решил проверить у них документы, но едва сотрудники вышли из служебного автомобиля, как подверглись нападению, - рассказали в ведомстве.

В машину силовиков бросили фрагмент строительного материала, а один из рабочих острым предметом проколол колеса. В итоге пришлось даже вызвать тревожную группу, вооруженную автоматами.

Нарушителей задержали, за "неповиновение законному распоряжению военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы" (статья 18.7 КоАП РФ) им придется выплатить штраф.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.