В Волгограде завершено расследование дела о серийном педофиле

Следователи из Волгоградской области завершили расследование по делу о серийном педофиле. 49-летнего местного жителя обвиняют в 37 эпизодах сексуального характера с несовершеннолетними. Ему инкриминируются несколько статей Уголовного кодекса РФ, включая действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14 лет, оборот порнографических изображений несовершеннолетних и так далее.

По данным следствия, в 2015 года мужчина создал фейковую страницу в одной из социальных сетей и начал знакомиться с несовершеннолетними жительницами из разных регионов России. Мужчина выдавал себя за 13-летнего подростка, отправлял своим виртуальным подругам фотоснимки порнографического содержания, а также заставлял потерпевших фотографировать их обнаженные части тела и присылать ему.

По данным СК по региону, всего жертвами преступника стали 32 девочки в возрасте от семи до 13 лет из 18 регионов России. В ходе расследования установлено 37 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, за пять из которых он уже осужден на 13,5 года колонии строгого режима. Следователи провели свыше 60 судебных экспертиз, в том числе психолого-сексолого-лингвистических и судебно-психиатрических. Доказательственная база составила 32 тома.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.