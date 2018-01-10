Видео: Ростовский хоккеист сделал предложение девушке после матча

Капитан ХК "Ростов" Андрей Леонов после матча первенства ВХЛ с командой "Юниор-Курган" сделал предложение своей девушке.

- Капитан нашей команды Андрей Леонов сделал то, что в НХЛ называют термином "Хет-трик Горди Хоу", - сообщает сайт клуба. - Нападающий "кондоров" забросил шайбу, отдал голевую передачу и подрался в одном матче. Достижение канадца Леонов дополнил еще одним важным событием, сделал предложение своей девушке Анне. Отныне такое достижение предлагаем назвать "Покером Леонова"! Счастья Андрею и Ханне в личной жизни! Ура!

Девушка ответила согласием при тысяче свидетелей столь красивого предложения.

Отметим, что и матч был победным. В первом периоде "Ростову" удалось забить две шайбы против одной, а итогом стал счет 5:2. Причем последнюю шайбу в ворота соперника забил Андрей Леонов.