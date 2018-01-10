Видео: Певец Шура готовится к серьезной операции

Известный певец Шура (Александр Медведев - (прим. ред.) прилетел в Курган, где ему предстоит серьезная операция на тазобедренном суставе. Впечатлениями о больничной палате певец поделился в Instagram. На видео артист показал свою палату. Ролик снят в научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" - певец пробудет там до 1 марта.

На видео Шура проводит небольшую экскурсию по Центру Илизарова, с юмором показывая свою больничную палату.

"Красиво жить не запретишь, - комментирует он. - Не Куршавель, конечно, но все равно замечательно".

В комментариях пользователи пожелали Александру скорейшего выздоровления и выразили слова поддержки. Реакция фанатов воодушевила Шуру: "Оооооогромное спасибо, дорогие, за ваши добрые слова, за вашу поддержку...".