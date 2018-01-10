Под Екатеринбургом загорелся цех по производству эпоксидной смолы

В поселке Бобровском - в 30 километрах на юго-восток от Екатеринбурга - тушат пожар на промплощадке.

По предварительным данным пресс-службы главка МЧС Свердловской области, горит цех по производству эпоксидной смолы.

"Сообщение о ЧП поступило в 13.29 по местному времени. Огонь быстро распространялся. Воду для тушения подвозят от пожарного гидранта в километре от места пожара, плюс будет использован передвижной пожарный водоем объемом 10 тонн", - рассказали спасатели.

Из цеха эвакуировали 50 человек - на данный момент информации о пострадавших не поступало. Жителям окрестных домов ничто не угрожает. Для мониторинга состояния воздуха в район пожара выехали специалисты инженерно-химической лаборатории.

В 14.48 пожар удалось локализовать, его приблизительная площадь - тысяча квадратных метров.