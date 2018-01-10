Минфин полностью исчерпал Резервный фонд, с 1 февраля он прекратит существование в соответствии с ранее принятыми поправками в Бюджетный кодекс.

В декабре, на который традиционно приходится пик бюджетных расходов, со счетов фонда в Банке России были реализованы последние остатки валюты - 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов. Вырученный триллион рублей был использован на покрытие дефицита федерального бюджета.

В рублевом эквиваленте Резервный фонд достигал максимума в феврале 2015 года (из-за девальвации его за полгода он подскочил с 3,1 до 5,86 триллиона), в кризис накопленные в нем в "тучные" времена деньги спасли федеральный бюджет от жесткого секвестра. К началу прошлого года в фонде оставалось менее триллиона.

У правительства остается единственный суверенный фонд - национального благосостояния (ФНБ), его объем - 3,75 триллиона рублей, что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов. Из ФНБ в прошлом году было потрачено валюты на 655 миллиардов рублей, преимущественно на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ.

По итогам 2017 года чистые траты резервов вместо запланированных в бюджете 1,7 триллиона рублей составили 930 миллиардов, отметил министр финансов Антон Силуанов. Сократить расходование резервов позволило новое бюджетное правило, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в 40 долларов за баррель в резервы правительства. В прошлом году через этот механизм сформированы дополнительные резервы в размере 841,8 миллиарда рублей, эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году, рассказал министр. В результате общий объем резервов сейчас составляет 4594 миллиарда рублей, или 5 процентов ВВП. "Такая политика сохранится и в 2018 году, - сказал Силуанов. - В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ".